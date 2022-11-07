Лукашенко заявив, що не хоче війни, запропонувавши українцям разом "підсмажувати шашлики"

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко поскаржився на "непрості часи", заявивши, що "білоруси - мирні люди і не хочуть війни". Очевидно, щоб бути більш переконливим у цій тезі, Лукашенко навіть запропонував мешканцям України, зокрема, разом "підсмажувати шашлики".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белта ".

"Часи непрості. Треба допомогти нашим людям за межами нашої країни. Там навіть люди не можуть дрова купити, а ми тут розважаємося, жартома рубаємо ці дрова. Дай боже, щоб не пропали", - сказав він під час відвідування чемпіонату з колки дров серед журналістів.

За словами Лукашенка, білоруси навіть готові організувати та "підвести до кордону ці дрова".

"Нехай литовці, латиші та поляки, українці знають, що ми люди мирні, ми не хочемо жодної війни. Ми готові разом топити грубку, підсмажувати шашлики", - сказав Лукашенко.