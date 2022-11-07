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Лукашенко заявил, что не хочет войны, предложив украинцам вместе "поджаривать шашлыки"

Новина українською →
Беларусь, Понедельник 07 ноября 2022 15:24
Лукашенко заявил, что не хочет войны, предложив украинцам вместе "поджаривать шашлыки" Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пожаловался на "непростые времена", заявив, что "белорусы - мирные люди и не хотят войны". По всей видимости, дыбы быть более убедительным в этом тезисе, Лукашенко даже предложил жителям Украины, в частности, вместе "поджаривать шашлыки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали", - сказал он во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.

По словам Лукашенко, белорусы даже готовы организовать и "подвести к границе эти дрова".

"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует отправлять солдат воевать против Украины. Он "мечтает", чтобы войны не было в его стране.

Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял о том, что якобы не хочет воевать. По его словам, Беларуси война не нужна, а белорусы должны "заниматься своими делами", чтобы ее не допустить.

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