Лукашенко заявил, что не хочет войны, предложив украинцам вместе "поджаривать шашлыки"
Глава белорусского режима Александр Лукашенко пожаловался на "непростые времена", заявив, что "белорусы - мирные люди и не хотят войны". По всей видимости, дыбы быть более убедительным в этом тезисе, Лукашенко даже предложил жителям Украины, в частности, вместе "поджаривать шашлыки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали", - сказал он во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.
По словам Лукашенко, белорусы даже готовы организовать и "подвести к границе эти дрова".
"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", - сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что не планирует отправлять солдат воевать против Украины. Он "мечтает", чтобы войны не было в его стране.
Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял о том, что якобы не хочет воевать. По его словам, Беларуси война не нужна, а белорусы должны "заниматься своими делами", чтобы ее не допустить.
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