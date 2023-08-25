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Лукашенко заявив, що не гарантував безпеку для Пригожина

П'ятниця 25 серпня 2023 16:34
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Лукашенко заявив, що не гарантував безпеку для Пригожина Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Олександр Лукашенко заявив, що не давав ніяких гарантій безпеки для керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".

За його словами, Пригожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки для себе. Він також заявляє, що російський диктатор Володимир Путін непричетний до катастрофи літака Пригожина

"Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла", - сказав він.

Однак він розповів, що двічі обговорював із Пригожиним питання його безпеки: під час заколоту ПВК "Вагнера" і коли той приїжджав до Білорусі разом із Дмитром Уткіним.

Тоді він нібито попередив Пригожина, що той "погубить людей і сам загине", а в другому "категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться" (на цьому цитата закінчується).

Лукашенко зауважив, що Рутін навряд чи причетний до катастрофи бізнес-джета Пригожина. Він сказав, що "не може уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло".

Ймовірна смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Пригожин.

Офіційно його смерть поки не підтвердили, проте американська розвідка вважає, що Пригожин загинув.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

"Вагнерівці" в Білорусі

Моніторингова група "Білорускі Гаюн" поки не фіксує виведення бойовиків "Вагнера" з Білорусі. Але супутникові знімки підтверджують, що з початку серпня табір "вагнерівців" у Білорусі почали демонтувати.

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Олександр Лукашенко Євген Пригожин Вагнерівці Війна Росії проти України
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