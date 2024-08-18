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Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третини своєї армії до кордону з Україною

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною. Це пов'язано з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Бачачи їхню (України - ред.) агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять", - заявив Лукашенко.

На його думку, в Україні на кордоні з Білоруссю знаходяться у значній кількості українські війська, бо нібито думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі наступу українських військ у Курській області заявив про необхідність сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні.

Наступ ЗСУ у Курській області

6 липня українські війська розпочали наступ у Курській області, взявши під контроль 82 населені пункти на площі 1150 квадратних кілометрів. Метою операції є захист від російських обстрілів прикордонних регіонів України. У Курській області створено військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Минулої п'ятниці росіяни заявили про знищення одного з мостів через річку Сейм біля села Глушкове у Курській області. 

А сьогодні стало відомо, що українська авіація знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм.

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