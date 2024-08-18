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Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Белоруссия перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной. Это связано с тем, что там вроде бы находится более 120 тысяч украинских военных.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта" .

"Видя их (Украины - ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения -" "Альфа", "Алмаз" и другие - наиболее подготовленные, они свою работу делают", - заявил Лукашенко.

По его мнению, в Украине на границе с Беларусью находятся в значительном количестве украинские войска, потому что якобы думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

"В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне наступления украинских войск в Курской области заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну в Украине.

Наступление ВСУ в Курской области

6 июля украинские войска начали наступление в Курской области, взяв под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров. Целью сделки является защита от российских обстрелов приграничных регионов Украины. В Курской области создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

В прошлую пятницу россияне заявили об уничтожении одного из мостов через реку Сейм возле села Глушково в Курской области.

Сегодня стало известно, что украинская авиация уничтожила уже второй мост в Курской области через реку Сейм.

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