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Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в Білорусь

Фото: російський диктатор Володимир Путін й Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вже розпочала переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

Про це заявив Олександр Лукашенко, пише РБК-Україна з посиланням на BELTA.

"Він (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) мене поінформував, що сьогодні він підписав указ про наші дії з розміщення ядерної зброї в Білорусії. Йшлося про конкретний документ. Було ухвалено рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця зберігання та інше. Ми це зробили, тому вже почалося переміщення ядерних боєприпасів", - заявив Лукашенко.

Відповідаючи на питання, чи перебуває ядерна зброя вже в Білорусі Лукашенко відповів: "Можливо. Я приїду - подивлюсь".

Ядерна зброя в Білорусі

В кінці березня поточного року російський диктатор заявив про домовленість із Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант розпочала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже сьогодні, 25 травня, Москва й Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, рішення про застосування розміщеної в Білорусі ядерної зброї прийматимуть у Москві

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