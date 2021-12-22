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Лукашенко заявил о задержании в Беларуси группы "террористов"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси семерых "террористов". По его словам, еще одного ищут - он мог сбежать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

Как заявил Лукашенко, о задержании "террористов" ему сегодня ночью сообщили силовики. Он уточнил, что группа якобы хотела напасть на госслужащих, работников прокуратуры и судей.

"Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - добавил Лукашенко.

Напомним, летом текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси заявил, что в стране поймали всех "террористов".

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Александр ЛукашенкоБеларусь