Лукашенко заявил о задержании в Беларуси группы "террористов"

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси семерых "террористов". По его словам, еще одного ищут - он мог сбежать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта" .

Как заявил Лукашенко, о задержании "террористов" ему сегодня ночью сообщили силовики. Он уточнил, что группа якобы хотела напасть на госслужащих, работников прокуратуры и судей.

"Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его", - добавил Лукашенко.