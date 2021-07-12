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В Беларуси заявили, что поймали всех "террористов". Они дают показания

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Минск, Понедельник 12 июля 2021 21:56
В Беларуси заявили, что поймали всех "террористов". Они дают показания Фото: КГБ Беларуси заявило о задержании участников "террористических ячеек" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал всех фигурантов так называемых "террористических ячеек", об обнаружении которых недавно заявил Александр Лукашенко. Задержанные сейчас якобы дают признательные показания силовикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский государственный канал "ОНТ".

В белорусском КГБ утверждают, что эти "террористические ячейки" управлялись из-за рубежа. Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.

"Один из них - попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод - это покушение на тележурналиста Григория Азаренко", - рассказали каналу "ОНТ" в КГБ.

Напомним, Лукашенко заявлял, что к этим "террористическим ячейкам" причастна Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Как писало РБК-Украина, в офисе украинского президента назвали заявление Лукашенко банальным чернушным мифом" и элементом российской пропаганды.

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Александр Лукашенко Беларусь КГБ Задержание террористы
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