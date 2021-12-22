Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи "терористів"

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про затримання в Білорусі сімох "терористів". За його словами, ще одного шукають - він міг втекти до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта" .

Як заявив Лукашенко, про затримання "терористів" йому сьогодні вночі повідомили силовики. Він уточнив, що група нібито хотіла напасти на держслужбовців, працівників прокуратури і суддів.

"Семеро людей затримали. Одного шукаємо. Знайдемо, начебто, в Росію побіг. Але там привезуть нам його", - додав Лукашенко.