Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия та Польша вмешиваются во внутренние дела и выборы в стране. Он собирается обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание БелТА.

По его словам, применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в выборы в Беларуси.

"Они (оппоненты власти, - ред.) нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают", - заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, сейчас в интернете распространяются фейки, авторы которых, как утверждает президент, хотят дискредитировать беларусские власти.

"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим", - заявил он.

Как известно, Путин заявлял, что только у России есть гиперзвуковое оружие и оно якобы сделало бессмысленным сдерживание этой страны.

Отметим, сейчас в Беларуси проходят акции протеста из-за задержания опонентов Лукашенка на выборах в стране.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения Российской Федерации в Беларусь.

Еще добавим, что Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.