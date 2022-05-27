Беларусь развернула возле Украины группу радиоэлектронной борьбы

Об этом рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

Кроме того, до сих пор сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы", - рассказали в Генштабе.

Группа радиоэлектронной борьбы из состава белорусских вооруженных сил была размещена на территории Гомельской области.

Напомним, вчера глава белорусского режима Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование войсками на границе с Украиной

В Офисе президента отреагировали на угрозу со стороны Беларуси, отметив, что вторжение белорусских войск будет самоубийством для белорусского режима.

Добавим, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли вторжение белорусских войск в Украину.

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