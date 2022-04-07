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Лукашенко заявив про проведення своєї "спецоперації" в Україні: деталі

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Мінськ, Четвер 07 квітня 2022 15:43
Лукашенко заявив про проведення своєї "спецоперації" в Україні: деталі Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Новиков

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що теж провів "спецоперацію" в Україні. Вона стосувалася білоруських далекобійників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

За його словами, українська сторона нібито захопила білоруських далекобійників.

"Заарештували півтори тисячі наших вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, по-моєму, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели і всіх наших людей звільнили", - зазначив Лукашенко.

При цьому він не уточнив подробиці "спецоперації", але зазначив, що її провели так, що ніхто з Ради безпеки Білорусі не помітив.

"Якщо там у нас один, два, три, п'ять осіб десь залишилися, треба жорстко поставити умови (нехай Макей розмовляє з послом України), що, якщо це не буде зроблено, ми вже відповімо по-іншому. Вони дуже багатьом ризикують", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, в березні через російські авіаудари по Житомирській області загинули два далекобійники з Білорусі.

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