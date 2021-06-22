UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы ведется война

Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко считает, что против Беларуси якобы ведется война, но она приобрела другие формы. Ранее белорусский лидер заявлял, что война может вспыхнуть в любой момент.

Об этом Лукашенко сказал на мероприятии в Брестской крепости, приуроченном к началу Второй мировой войны.

"Белорусы все чаще спрашивают: так что воевать будем? Бросьте, белорусы, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы", - сказал Лукашенко.

По его мнению, таких войн, как Вторая мировая уже не будет. "Уже в эти ворота (Брестской крепости - ред.) они не попрут тысячами солдат", - уточнил он.

Лукашенко считает, что война начнется и "всегда начинается в современных условиях изнутри государства".

Напомним, ранее Лукашенко предложил обучать жителей Беларуси обращению с оружием. По его словам, это необходимо, чтобы "не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя".

Отметим, страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь