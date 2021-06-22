Лукашенко заявив, що проти Білорусі нібито ведеться війна

Олександр Лукашенко вважає, що проти Білорусі нібито ведеться війна, але вона набула інших форм. Раніше білоруський лідер заявляв, що війна може спалахнути в будь-який момент .

Про це Лукашенко сказав на заході в Брестській фортеці , пристосованому до початку Другої світової війни.

"Білоруси все частіше запитують: так що воювати будемо? Киньте, білоруси, ми вже давно воюємо. Просто війна набула інших форм", - сказав Лукашенко.

На його думку, таких воєн, як Друга світова вже не буде. "Вже в ці ворота (Брестської фортеці - ред.) вони не попруть тисячами солдатів", - уточнив він.

Лукашенко вважає, що війна почнеться і "завжди починається в сучасних умовах зсередини держави".