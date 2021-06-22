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Лукашенко заявив, що проти Білорусі нібито ведеться війна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко вважає, що проти Білорусі нібито ведеться війна, але вона набула інших форм. Раніше білоруський лідер заявляв, що війна може спалахнути в будь-який момент.

Про це Лукашенко сказав на заході в Брестській фортеці, пристосованому до початку Другої світової війни.

"Білоруси все частіше запитують: так що воювати будемо? Киньте, білоруси, ми вже давно воюємо. Просто війна набула інших форм", - сказав Лукашенко.

На його думку, таких воєн, як Друга світова вже не буде. "Вже в ці ворота (Брестської фортеці - ред.) вони не попруть тисячами солдатів", - уточнив він.

Лукашенко вважає, що війна почнеться і "завжди починається в сучасних умовах зсередини держави".

Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував навчати жителів Білорусі поводження зі зброєю. За його словами, це необхідно, щоб"не довелося у важкі часи навчатися на полі бою".

Зазначимо, країни "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенко в Білорусі змінити курс політики і погодитися провести нові чесні вибори президент.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь