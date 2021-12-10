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Лукашенко заявил о предотвращении 10 терактов. И обвинил Украину

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Минск, Пятница 10 декабря 2021 11:39
Лукашенко заявил о предотвращении 10 терактов. И обвинил Украину Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этом году якобы предотвратили 10 попыток совершить теракты в стране. По его словам, их планировали те, кто находятся под покровительством, в том числе, Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью турецкому TRT.

"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов. Со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Также стало известно, что Лукашенко предоставил белорусское гражданство еще почти 450 украинцам.

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