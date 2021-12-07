Лукашенко предоставил белорусское гражданство еще почти 450 украинцам

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко предоставил гражданство еще почти 450 украинцам. За последние месяцы в общей сложности 1 200 украинцев получили паспорта Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Сообщается, что сегодняшним указом в белорусское гражданство приняты еще 448 граждан Украины. Это те лица, которые обратились за паспортами после распоряжений Лукашенко в августе 2021 года.

Также сообщается, что до этого в гражданство Беларуси приняли 248 граждан Украины. В общей сложности с августа около 1 200 человек, которые прибыли из Украины, стали белорусскими гражданами.