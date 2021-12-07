ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко предоставил белорусское гражданство еще почти 450 украинцам

Новина українською →
Минск, Вторник 07 декабря 2021 18:13
Лукашенко предоставил белорусское гражданство еще почти 450 украинцам Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко предоставил гражданство еще почти 450 украинцам. За последние месяцы в общей сложности 1 200 украинцев получили паспорта Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что сегодняшним указом в белорусское гражданство приняты еще 448 граждан Украины. Это те лица, которые обратились за паспортами после распоряжений Лукашенко в августе 2021 года.

Также сообщается, что до этого в гражданство Беларуси приняли 248 граждан Украины. В общей сложности с августа около 1 200 человек, которые прибыли из Украины, стали белорусскими гражданами.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим говорил, что по состоянию на 2017 год около 45 тысяч украинцев проживали в Беларуси, из них около половина переехали из Луганской и Донецкой областей после начала войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
DAILY
Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму
Артем Горовенкоредактор ленты новостей Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму