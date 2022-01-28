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Лукашенко заявив, що не пошле армію воювати на українській території

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Мінськ, П'ятниця 28 січня 2022 14:47
Лукашенко заявив, що не пошле армію воювати на українській території Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко відповів на питання про ймовірність участі білоруської армії у військових діях проти України. За його словами, такого ніколи не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Я ніде і ніколи не говорив і не скажу, що я пошлю на чужу територію проти якогось народу. Ви Україну згадали. Боронь мене бог воювати проти цього народу", - заявив Лукашенко.

Він додав, що білоруська армія буде воювати тільки в двох випадках.

"Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. І другий момент, коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь, якщо на нашого союзника - Російську Федерацію - здійснять безпосередній напад", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні він заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства", оскільки, на його думку, Захід нібито формує в Україні вороже ставлення до братніх народів.

Він також запевнив, що готовий піти на спокій.

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Олександр Лукашенко Україна
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