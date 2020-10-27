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Лукашенко заявив, що віддав наказ про розгін протестуючих в неділю

Мінськ, Вівторок 27 жовтня 2020 23:49
Лукашенко заявив, що віддав наказ про розгін протестуючих в неділю
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з підготовки шостого "Народного зібрання" заявив, що наказав розігнати демонстрантів у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.

Відповідне відео опубліковано CTVBY.

Лукашенко заявив, метою протестувальників було захоплення центру столиці. Однак після того, як їм це не вдалося, вони пішли в спальні райони.

"Темно, люди перелякані. Хтось в сім годин вийшов з діточками на вулицю. Це хіба нормально, коли натовп п'яний, збожеволілий, проколота наркотиками, прокурена і пропита - сотні людей кинулися в ці райони? Що треба було робити поліції? Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що демонстранти почали розкривати квартири громадян.

"Кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягати цих наркоманів. Це ненормально, це неприпустимо", - додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня в Білорусі був останній день народного ультиматуму, поставленого Тіхановською Лукашенку. У цей день тільки у Мінську на 11-й протестний марш вийшло понад 100 тисяч людей.

Відзначимо, в Мінську 27 жовтня силовики затримали медиків, які стали в ланцюг солідарності.

Раніше повідомлялося, що унаслідок вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина.Чоловіку пошкодили гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які виходять на протест в країні, і відправити їх в армію.

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