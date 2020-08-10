Лукашенко заявил об охране для штаба Тихановской: они это скоро оценят

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Лукашенко заявил, что охрану предоставили, чтобы предотвратить "сакральную жертву"

Во время протестов в Беларуси штаб Светланы Тихановской взяли под охрану. Для этого выделили 120 человек.

Об этом заявил действующий президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, в штабе его оппонента на выборах вчера собрались около 55 человек, и один из них позвонил и попросил взять офис под охрану.

"Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того, чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что правоохранительные органы разберутся в каждым, кто "провоцирует и толкает пацанят на беспорядки".

Напомним, ранее штаб Тихановской предложил Лукашенко начать переговоры и заявил, что действия силовиков во время протестов были неприемлемы.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз может ввести новые санкции против Минска за нечестные выборы.