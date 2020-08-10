Лукашенко заявив про охорону штабу Тіхановської: вони це скоро оцінять

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)

Лукашенко заявив, що надали охорону, щоб попередити "сакральну жертву"

Під час протестів у Білорусі штаб Світлани Тіхановської взяли під охорону. Для цього виділили 120 осіб.

Про це заявив чинний президент Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, в штабі його опонента на виборах вчора зібралися близько 55 осіб, і одна з них зателефонувала і попросила взяти офіс під охорону.

"Злякалися. Потрібна була сакральна жертва. Розумієте, оточили цей офіс, і хто його знає, хто оточив... І нам довелося 120 осіб виділити для того, щоб контролювати ситуацію навколо цього офісу. Не дай бог відвернули б голову одній з них або кому-то, ми б відмивалися роками. Тому змушені були взяти їх під охорону. Вони цього не цінують. Скоро оцінять", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що правоохоронні органи розберуться в кожним, хто "провокує і штовхає пацанят на заворушення".

Нагадаємо, раніше штаб Тіхановської запропонував Лукашенку почати переговори і заявив, що дії силовиків під час протестів були неприйнятні.

Крім того, стало відомо, що Євросоюз може ввести нові санкції проти Мінська за нечесні вибори.