Лукашенко заявил об "очень скором" уходе с поста президента Беларуси

Александр Лукашенко на встрече с журналистами призвал не гадать, когда он уйдет с поста президента Беларуси. При этом он заявил, что произойдет это очень скоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко во время прямой линии.
"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - сказал он.
Лукашенко добавил, что не "вцепился посиневшими пальцами в кресло". "Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", - отметил он.
Отвечая на вопрос о возможном преемнике Лукашенко сказал, что президентом Беларуси станет тот, кого изберет народ страны. При этом он подчеркнул, что со своей позицией в этом вопросе не определился.
Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека и поручил распределить их в новой конституции Беларуси.
Отметим, в конце июля ему представили проект конституции, но он его не устроил.