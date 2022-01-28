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Лукашенко заявил, что готов уйти на покой

Автор: Ольга Белей

Александр Лукашенко заявил, что предлагаемые изменения Конституции не делаются под него, а сам он готов уйти на покой. Он также отметил, что что двоевластия в Белоруссии с новым законом не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Ни под кого всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение - действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране - вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать", - заявил Лукашенко во время послания народу и парламенту.

Он также отметил, что двоевластия в Белоруссии при новой Конституции не будет.

"Настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. Если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом", - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что "всебелорусское народное собрание станет настоящим народным вече".

Напомним, лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко определился с датой референдума по внесению изменений в Конституцию. Он пройдет 27 февраля 2022 года.

В новой конституции ужесточаются требования к кандидату на пост президента Беларуси. Например, следующим президентом сможет стать гражданин не моложе 40 лет, который не менее 20 лет непосредственно перед выборами проживал в стране. Сегодняшние требования - не моложе 35 лет и не менее 10 лет проживания в Беларуси соответственно. При этом запрещается претендовать на высшую должность тем, у кого было гражданство другой страны или вид на жительство.

Предлагается ограничить число президентских сроков двумя (на сегодня в конституции нет ограничений по срокам). А также исключить из президентских полномочий назначение членов ЦИК, председателей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов, но разрешить вводить режим ЧП при попытках "насильственного изменения конституционного строя".

Кроме того, изменения расширяют основания для смещения президента Беларуси с должности - по состоянию здоровья, по решению всебелорусского народного собрания (в случае госизмены или другого тяжкого преступления).

При этом президента, который прекратил полномочия, нельзя будет привлечь к ответственности за действия, связанные с исполнением полномочий.

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