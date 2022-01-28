Лукашенко заявив, що готовий піти на спочинок

Олександр Лукашенко заявив, що пропоновані зміни Конституції не робляться під нього, а сам він готовий піти на спочинок. Він також зазначив, що що двовладдя в Білорусії з новим законом не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Ні під кого всебілоруські народні збори не створюються, тим більше під чинного президента. Приймете рішення - чинний президент піде на спочинок, все, він вже зробив свою справу. Вважатимете за потрібне, щоб я ще щось зробив у цій країні - ви скажете. Я не забронзовів, ви завжди можете прямо в лоб мені сказати, що я повинен робити або не робити", - заявив Лукашенко під час послання народу і парламенту.
Він також зазначив, що двовладдя в Білорусії при новій Конституції не буде.
"Настав період, коли нам з вами треба навчитися жити за законом. Якщо ми будемо свято дотримуватися Конституції і законів, ніякого двовладдя не буде. Але взаємний контроль повинен бути, тому що ми не знаємо, хто буде наступним президентом", - сказав Лукашенко.
Лукашенко зазначив, що "всебілоруські народні збори стануть справжнім народним віче".
Нагадаємо, лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко визначився з датою референдуму щодо внесення змін до Конституції. Він пройде 27 лютого 2022 року.
У новій Конституції посилюються вимоги до кандидата на пост президента Білорусі. Наприклад, наступним президентом зможе стати громадянин не молодше 40 років, який не менше 20 років безпосередньо перед виборами проживав в країні. Сьогоднішні вимоги - не молодше 35 років і не менше 10 років проживання в Білорусі відповідно. При цьому забороняється претендувати на вищу посаду тим, у кого було громадянство іншої країни або посвідка на проживання.
Пропонується обмежити число президентських термінів двома (на сьогодні в Конституції немає обмежень за термінами). А також виключити з президентських повноважень призначення членів ЦВК, голів Конституційного, Верховного і Вищого господарського судів, але дозволити вводити режим НС при спробах "насильницької зміни конституційного ладу".
Крім того, зміни розширюють підстави для зміщення президента Білорусі з посади - за станом здоров'я, за рішенням всебілоруських народних зборів (у разі держзради або іншого тяжкого злочину).
При цьому президента, який припинив повноваження, не можна буде притягнути до відповідальності за дії, пов'язані з виконанням повноважень.