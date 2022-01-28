Лукашенко заявив, що готовий піти на спочинок

Олександр Лукашенко заявив, що пропоновані зміни Конституції не робляться під нього, а сам він готовий піти на спочинок. Він також зазначив, що що двовладдя в Білорусії з новим законом не буде.

"Ні під кого всебілоруські народні збори не створюються, тим більше під чинного президента. Приймете рішення - чинний президент піде на спочинок, все, він вже зробив свою справу. Вважатимете за потрібне, щоб я ще щось зробив у цій країні - ви скажете. Я не забронзовів, ви завжди можете прямо в лоб мені сказати, що я повинен робити або не робити", - заявив Лукашенко під час послання народу і парламенту.

Він також зазначив, що двовладдя в Білорусії при новій Конституції не буде.

"Настав період, коли нам з вами треба навчитися жити за законом. Якщо ми будемо свято дотримуватися Конституції і законів, ніякого двовладдя не буде. Але взаємний контроль повинен бути, тому що ми не знаємо, хто буде наступним президентом", - сказав Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що "всебілоруські народні збори стануть справжнім народним віче".