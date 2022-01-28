ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко заявив, що готовий піти на спочинок

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 28 січня 2022 12:08
Лукашенко заявив, що готовий піти на спочинок Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Олександр Лукашенко заявив, що пропоновані зміни Конституції не робляться під нього, а сам він готовий піти на спочинок. Він також зазначив, що що двовладдя в Білорусії з новим законом не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Ні під кого всебілоруські народні збори не створюються, тим більше під чинного президента. Приймете рішення - чинний президент піде на спочинок, все, він вже зробив свою справу. Вважатимете за потрібне, щоб я ще щось зробив у цій країні - ви скажете. Я не забронзовів, ви завжди можете прямо в лоб мені сказати, що я повинен робити або не робити", - заявив Лукашенко під час послання народу і парламенту.

Він також зазначив, що двовладдя в Білорусії при новій Конституції не буде.

"Настав період, коли нам з вами треба навчитися жити за законом. Якщо ми будемо свято дотримуватися Конституції і законів, ніякого двовладдя не буде. Але взаємний контроль повинен бути, тому що ми не знаємо, хто буде наступним президентом", - сказав Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що "всебілоруські народні збори стануть справжнім народним віче".

Нагадаємо, лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко визначився з датою референдуму щодо внесення змін до Конституції. Він пройде 27 лютого 2022 року.

У новій Конституції посилюються вимоги до кандидата на пост президента Білорусі. Наприклад, наступним президентом зможе стати громадянин не молодше 40 років, який не менше 20 років безпосередньо перед виборами проживав в країні. Сьогоднішні вимоги - не молодше 35 років і не менше 10 років проживання в Білорусі відповідно. При цьому забороняється претендувати на вищу посаду тим, у кого було громадянство іншої країни або посвідка на проживання.

Пропонується обмежити число президентських термінів двома (на сьогодні в Конституції немає обмежень за термінами). А також виключити з президентських повноважень призначення членів ЦВК, голів Конституційного, Верховного і Вищого господарського судів, але дозволити вводити режим НС при спробах "насильницької зміни конституційного ладу".

Крім того, зміни розширюють підстави для зміщення президента Білорусі з посади - за станом здоров'я, за рішенням всебілоруських народних зборів (у разі держзради або іншого тяжкого злочину).

При цьому президента, який припинив повноваження, не можна буде притягнути до відповідальності за дії, пов'язані з виконанням повноважень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники