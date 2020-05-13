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Лукашенко заявил о двукратном уменьшении больных пневмонией после 9 мая

Новости » В мире     13.05.2020 - 14:59
Лукашенко заявил о двукратном уменьшении больных пневмонией после 9 мая
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

По его словам, пребывание на открытом воздухе во время парада не является вредным

Президент Беларуси Александр Лукашенко о двукратном уменьшении больных пневмонией после парада в честь Дня победы 9 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ОНТ.

По его словам, результат парада положительно повлиял на число больных пневмонией.

"Что мы получили? В Минске значительно - вчера в два раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - заявил Лукашенко.

По его словам, пребывание на открытом воздухе во время парада не является вредным в сравнении с пребыванием в закрытых помещениях.

"По поводу парада - абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там будут замкнутыми", - сказал Лукашенко.

Отметим, в Минске несмотря на эпидемию коронавируса 9 мая состоялся военный парад. Ранее Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко посоветовал безработным гражданам Беларуси устроиться на "нелюбимую" работу. По мнению белорусского лидера, в стране достаточно вакансий.

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
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