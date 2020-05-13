ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко заявив про двократне зменшення хворих пневмонією після 9 травня

Новини » В світі     13.05.2020 - 14:59
Лукашенко заявив про двократне зменшення хворих пневмонією після 9 травня
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За його словами, перебування на відкритому повітрі під час параду не є шкідливим

Президент Білорусі Олександр Лукашенко про двократне зменшення хворих пневмонією після параду на честь Дня перемоги 9 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ОНТ.

За його словами, результат параду позитивно вплинув на число хворих на пневмонію.

"Що ми отримали? У Мінську значно - вчора у два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Боже, щоб ми й далі так по пневмонії пройшлися", - заявив Лукашенко.

За його словами, перебування на відкритому повітрі під час параду не є шкідливим у порівнянні з перебуванням у закритих приміщеннях.

"З приводу параду - абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там будуть закриті", - сказав Лукашенко.

Відзначимо, в Мінську попри епідемію коронавірусу 9 травня відбувся військовий парад. Раніше Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко порадив безробітним громадянам Білорусі влаштуватися на "нелюбу" роботу. На думку білоруського лідера, в країні достатньо вакансій.

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся