Лукашенко заявив про двократне зменшення хворих пневмонією після 9 травня

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За його словами, перебування на відкритому повітрі під час параду не є шкідливим

Президент Білорусі Олександр Лукашенко про двократне зменшення хворих пневмонією після параду на честь Дня перемоги 9 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ОНТ.

За його словами, результат параду позитивно вплинув на число хворих на пневмонію.

"Що ми отримали? У Мінську значно - вчора у два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Боже, щоб ми й далі так по пневмонії пройшлися", - заявив Лукашенко.

За його словами, перебування на відкритому повітрі під час параду не є шкідливим у порівнянні з перебуванням у закритих приміщеннях.

"З приводу параду - абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там будуть закриті", - сказав Лукашенко.

Відзначимо, в Мінську попри епідемію коронавірусу 9 травня відбувся військовий парад. Раніше Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко порадив безробітним громадянам Білорусі влаштуватися на "нелюбу" роботу. На думку білоруського лідера, в країні достатньо вакансій.