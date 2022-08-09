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Лукашенко заявил, что Беларуси "ни в коем случае нельзя уходить с рынка ЕС"

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларуси даже в условиях санкций следует продвигать свою продукцию на рынках стран Европейского союза.

Об этом заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Лукашенко считает неправильным сотрудничество Беларуси исключительно с "дружественными странами".

"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - сказал он.

Лукашенко считает, что европейские страны заинтересованы в минеральных удобрениях и нефтепродуктах, которыми располагает Беларусь.

"Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести... Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - заявил он.

Напомним, Лукашенко заявлял, что нарушение стабильности в Беларуси может привести к серьезным последствиям, которые будут хуже, чем война в Украине.

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БеларусьАлександр Лукашенко