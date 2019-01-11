Лукашенко заявил, что Беларусь ждут два непростых года

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявил, что Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси 2019 и 2020 годы будут непростыми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Как сообщается, в ходе приема в канун старого Нового года Лукашенко заявил, что Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми на это ответить.

"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко, комментируя идею слияния с Россией, заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

Как писало РБК-Украна, ранее Лукашенко также заявлял, что Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. Он заявлял, что "даже мыслить такими категориями во вред самой России".