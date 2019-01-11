Лукашенко заявив, що Білорусь чекають два непростих роки

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що Білорусь в найближчі роки будуть "пробувати на зуб"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для Білорусі 2019 і 2020 роки будуть непростими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Як повідомляється, в ході прийому напередодні старого Нового року Лукашенко заявив, що Білорусь в найближчі роки будуть "пробувати на зуб", і треба бути готовими на це відповісти.

"Рік буде різним для всіх: для когось легким, для когось важким. Але можу точно сказати, що для нашої країни, для нашого народу не тільки 2019, але і 2020 рік буде непростим. Скажу відверто, в ці два роки нас будуть дуже сильно "пробувати на зуб", на предмет того, чи варті ми, якщо конкретизувати, тієї незалежності, про яку ми завжди і скрізь говоримо", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко, коментуючи ідею злиття з Росією, заявив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі.

Як писало РБК-Украна, раніше Лукашенко також заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації. Він заявляв, що "навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії".