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Лукашенко запевнив, що не планує напад, а Білорусь "не бомбитиме" Україну

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Пружани, П'ятниця 19 серпня 2022 14:48
Лукашенко запевнив, що не планує напад, а Білорусь "не бомбитиме" Україну Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. Він також заявив, що Білорусь нібито не буде обстрілювати українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белту.

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали", - заявив він.

Крім того, Лукашенко вважає, що Росія воює не з Україною, а з НАТО та США, які "за допомогою Польщі підстьобувати бойові дії".

За словами Лукашенка, до Білорусі приїхало "тисячі українців", які нібито тепер отримують білоруське громадянство.

Заяви Лукашенка про війну в Україні

Варто зазначити, що лідер білоруського режиму неодноразово коментував війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, нещодавно він назвав вторгнення росіян в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці і НАТО збиралися атакувати".

Також Лукашенко раніше заявляв, що українці нібито образили Путіна, тому Росія напала на Україну.

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Білорусь Олександр Лукашенко
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