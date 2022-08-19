Лукашенко запевнив, що не планує напад, а Білорусь "не бомбитиме" Україну
Лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. Він також заявив, що Білорусь нібито не буде обстрілювати українські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белту.
"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали", - заявив він.
Крім того, Лукашенко вважає, що Росія воює не з Україною, а з НАТО та США, які "за допомогою Польщі підстьобувати бойові дії".
За словами Лукашенка, до Білорусі приїхало "тисячі українців", які нібито тепер отримують білоруське громадянство.
Заяви Лукашенка про війну в Україні
Варто зазначити, що лідер білоруського режиму неодноразово коментував війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, нещодавно він назвав вторгнення росіян в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці і НАТО збиралися атакувати".
Також Лукашенко раніше заявляв, що українці нібито образили Путіна, тому Росія напала на Україну.
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