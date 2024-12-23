Лукашенко зареєструвався кандидатом на чергові "вибори" президента у Білорусі

Зазначається, що з 1 по 25 січня 2025 року у Білорусі триватиме передвиборча агітація. Самі ж вибори призначені на 26 січня.

Додамо, що лише нещодавно посол Росії у Білорусі Борис Гризлов заявив, що Москва готова "допомогти" Мінську у разі "спроб дестабілізації" під час виборів.

Протести у Білорусі 2020-2021

Масові протести в Республіці Білорусь, які розгорнулися у 2020–2021 роках, стали одним із найпотужніших проявів громадянського невдоволення в історії країни. Вони почалися після президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року. Офіційні дані оголосили Лукашенка "переможцем" із результатом понад 80% голосів, проте значна частина суспільства і міжнародні організації заявили про фальсифікацію виборів, звинувачуючи владу у масштабних порушеннях.

Ключовою опоненткою Лукашенка стала Світлана Тихановська, дружина блогера Сергія Тихановського, який на момент виборів перебував під арештом. Через недопуск чоловіка до участі у виборах Світлана вирішила висунути свою кандидатуру.

Протести супроводжувалися жорстокими діями з боку силових структур, які застосовували насильство, проводили масові арешти й тортури затриманих. Це викликало широкий резонанс і осуд міжнародної спільноти.