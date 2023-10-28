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Лукашенко запросив Орбана в Білорусь. В Угорщині пообіцяли подумати

Білорусь, Субота 28 жовтня 2023 19:47
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Лукашенко запросив Орбана в Білорусь. В Угорщині пообіцяли подумати Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати його країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними видання, Лукашенко передав запрошення Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який нещодавно відвідував Мінськ.

Білоруський диктатор стверджував, що готовий "до діалогу з європейськими країнами", а Орбана запросив "для обговорення серйозних питань".

Реакція Угорщини

Керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші сказав, що Орбан розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.

Зустріч Орбана і Путіна

Нагадаємо, що 17 жовтня Орбан провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" та потиснув руку диктатору.

Додамо, що в США висловили стурбованість зустріччю Орбана з Путіним. Вона також викликала занепокоєння з приводу безпеки серед членів НАТО.

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Олександр Лукашенко Білорусь Угорщина Виктор Орбан
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