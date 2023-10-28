Лукашенко пригласил Орбана в Беларусь. В Венгрии пообещали подумать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным издания, Лукашенко передал приглашение Орбану через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, недавно посещавшего Минск.

Белорусский диктатор утверждал, что готов "к диалогу с европейскими странами", а Орбана пригласил "для обсуждения серьезных вопросов".

Реакция Венгрии

Руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши сказал, что Орбан рассмотрит приглашение по возвращении с саммита ЕС в Брюсселе.

Встреча Орбана и Путина

Напомним, 17 октября Орбан провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" и пожал руку диктатору.

Добавим, что в США выразили обеспокоенность встречей Орбана с Путиным. Она также вызывала беспокойство по поводу безопасности среди членов НАТО.

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