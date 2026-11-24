Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мог бы полететь в Москву вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Пул Первого ".

Лукашенко напомнил, как российский диктатор предложил Зеленскому встретиться с ним в Москве. Он добавил, что "это жестоко и невозможно".

" Мы с Владимиром Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Я как гарант его безопасности мог бы сесть с ним и прилететь в Москву, поговорить " , - заявил самопровозглашенный президент.

В то же время, он считает, что украинский президент не согласится на такое предложение.

" Ну, не согласится - пусть тогда воюет. Пусть сам уходит на фронт с автоматом и воюет " , - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что войну нужно остановить, и предположил, что во время трехсторонних переговоров в Москве могли бы договориться.

" И я уверен, мы скорее договорились бы между собой, чем с вами, о завершении этой войны, будущем, укладе и т.д. И люди бы это восприняли " , - сказал Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что российский диктатор якобы "побеждает на фронте".