"Не Трампу диктувати": Лукашенко здивував заявою про вибори в Україні
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів на заклик президента США Дональда Трампа обрати нового лідера України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Лукашенка.
"Це не Трампове питання. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ", - сказав Лукашенко про заяву Трампа.
Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський обіцяв залишитися на посаді лише один термін.
За словами Лукашенка, обіцянки потрібно виконувати, а отже, йти на вибори.
У цьому Трамп, як вважає Лукашенко, має рацію. Але диктувати Україні, на його думку, не варто.
Нагадаємо, Трамп публічно закликав українців обрати нового президента замість Зеленського.
Він звинуватив українського лідера в небажанні закінчувати війну і сказав, що той ніколи не укладає угод.
Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський відповів, що Україна проведе вибори, якщо глава Кремля погодиться на 60-денне перемир'я.
Цю заяву він зробив після закликів Трампа обрати нового лідера.
Також ми писали, що у Кремлі фактично відмовилися від такого перемир'я.
Речник глави Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія хоче довгострокового миру, а російський диктатор Володимир Путін готовий лише не завдавати ударів по Україні в день виборів.