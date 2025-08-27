Лукашенко обговорює зі США звільнення політв'язнів в обмін на пом'якшення санкцій, - ЗМІ

При цьому Лукашенко пропонує в обмін на звільнення ув'язнених пом'якшити санкції.

Три джерела видання підтвердили, що рішення може зачепити "більшу частину" з решти 1300 заручників режиму, яких потім вивезуть в одну з країн ЄС.

Лукашенко сподівається на скасування санкцій, особливо тих, які були накладені на білоруську авіакомпанію "Бєлавіа". Обмеження щодо згаданої компанії запровадили після примусової посадки пасажирського літака Ryanair 2021 року з колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Ще одним пріоритетом є зняття обмежень із заводу "Білоруськалій" - найбільшого в Європі виробника калійних добрив.

Як стверджує одне з джерел, також білоруський диктатор прагне налагодити добрі стосунки з главою Білого дому Дональдом Трампом, оскільки "хоче вийти з ізоляції".