Лукашенко обговорює зі США звільнення політв'язнів в обмін на пом'якшення санкцій, - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко веде переговори з представниками США, на яких обговорюється питання звільнення політв'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Rzeczpospolitа.
При цьому Лукашенко пропонує в обмін на звільнення ув'язнених пом'якшити санкції.
Три джерела видання підтвердили, що рішення може зачепити "більшу частину" з решти 1300 заручників режиму, яких потім вивезуть в одну з країн ЄС.
Лукашенко сподівається на скасування санкцій, особливо тих, які були накладені на білоруську авіакомпанію "Бєлавіа". Обмеження щодо згаданої компанії запровадили після примусової посадки пасажирського літака Ryanair 2021 року з колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем на борту.
Ще одним пріоритетом є зняття обмежень із заводу "Білоруськалій" - найбільшого в Європі виробника калійних добрив.
Як стверджує одне з джерел, також білоруський диктатор прагне налагодити добрі стосунки з главою Білого дому Дональдом Трампом, оскільки "хоче вийти з ізоляції".
Нагадаємо, Лукашенко і Трамп зідзвонювалися 15 серпня, перед зустріччю останнього з російським диктатором Володимиром Путіним.
Тоді білоруський диктатор запросив Трампа з сім'єю відвідати Мінськ, а той подякував йому за звільнення 16 політв'язнів, серед яких був чоловік лідера опозиції Світлани Тихановської Сергій.
Президент США також повідомив, що веде переговори щодо визволення ще 1300 в'язнів. Багатьох із них заарештували під час придушення масових протестів після виборів 2020 року.
Своєю чергою в одному з постів у соцмережі Truth Social Трамп повторив цю цифру і похвалив Лукашенка, натякнувши, що очікує від нього відповідних кроків. Сам диктатор підтвердив факт такого обговорення.
Зазначимо, 1300 політичних в'язнів перебувають у списку забороненого в Білорусі правозахисного центру "Вясна", очолюваного засудженим на 10 років позбавлення волі Олесем Біляцьким. У 2022 році він був одним із лауреатів Нобелівської премії миру.
Юрист "Вясни" Павло Сапелко заявив, що близько 30 політичних в'язнів потребують негайної медичної допомоги. У списку осіб із серйозними проблемами зі здоров'ям значиться 190 імен.