Лукашенко запропонував "миротворців" з Білорусі для України: у ЦПД відреагували

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці нібито могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. Це може бути спробою покращення іміджу самого Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці нібито могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.
Він також заявив, що Мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту, та що з таким рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід.
У ЦПД вважають, що подібними заявами Лукашенко намагається створити враження, ніби Білорусь стоїть осторонь війни.
"Активна підтримка російської армії Білоруссю на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії РФ проти нашої держави. Тому будь-які заяви про "білоруських миротворців" звучать абсурдно", - заявили у ЦПД.
У Центрі заявили, що "миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти. Також його заява співзвучна з заявами російської пропаганди, що буцімто Захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни.
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею розміщення миротворців в Україні минулого року, проте більшість країн ЄС і НАТО наразі не підтримують цю ініціативу. Німеччина готова обговорити це лише за згодою Росії. Президент України Володимир Зеленський назвав введення миротворців одним із найкращих способів примусити Росію до миру.
Раніше Зеленський озвучив кількість у 200 тисяч миротворців, які необхідні для забезпечення стабільного миру в Україні.
За його словами, кількість миротворців може бути як більшою, так і меншою, залежно від чисельності української армії.
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