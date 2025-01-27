Лукашенко запропонував "миротворців" з Білорусі для України: у ЦПД відреагували

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці нібито могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. Це може бути спробою покращення іміджу самого Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що передувало

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці нібито могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.

Він також заявив, що Мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту, та що з таким рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід.

Реакція ЦПД

У ЦПД вважають, що подібними заявами Лукашенко намагається створити враження, ніби Білорусь стоїть осторонь війни.

"Активна підтримка російської армії Білоруссю на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії РФ проти нашої держави. Тому будь-які заяви про "білоруських миротворців" звучать абсурдно", - заявили у ЦПД.

У Центрі заявили, що "миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти. Також його заява співзвучна з заявами російської пропаганди, що буцімто Захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни.

Відправлення миротворців в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею розміщення миротворців в Україні минулого року, проте більшість країн ЄС і НАТО наразі не підтримують цю ініціативу. Німеччина готова обговорити це лише за згодою Росії. Президент України Володимир Зеленський назвав введення миротворців одним із найкращих способів примусити Росію до миру.