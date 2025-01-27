Лукашенко предложил "миротворцев" из Беларуси для Украины: в ЦПД отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией. Это может быть попыткой улучшения имиджа самого Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Что предшествовало

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией.

Он также заявил, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта, и что с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

Реакция ЦПД

В ЦПИ считают, что подобными заявлениями Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь стоит в стороне от войны.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "белорусских миротворцах" звучат абсурдно", - заявили в ЦПД.

В Центре заявили, что "миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества. Также его заявление созвучно с заявлениями российской пропаганды, что якобы Запад и Украина, а не Россия, стремятся к продолжению войны.

Отправка миротворцев в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею размещения миротворцев в Украине в прошлом году, однако большинство стран ЕС и НАТО пока не поддерживают эту инициативу. Германия готова обсудить это только с согласия России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал введение миротворцев одним из лучших способов принудить Россию к миру.