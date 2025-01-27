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Лукашенко предложил "миротворцев" из Беларуси для Украины: в ЦПД отреагировали

Понедельник 27 января 2025 10:37
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Лукашенко предложил "миротворцев" из Беларуси для Украины: в ЦПД отреагировали Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией. Это может быть попыткой улучшения имиджа самого Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что предшествовало

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией.

Он также заявил, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта, и что с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

Реакция ЦПД

В ЦПИ считают, что подобными заявлениями Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь стоит в стороне от войны.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "белорусских миротворцах" звучат абсурдно", - заявили в ЦПД.

В Центре заявили, что "миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества. Также его заявление созвучно с заявлениями российской пропаганды, что якобы Запад и Украина, а не Россия, стремятся к продолжению войны.

Отправка миротворцев в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею размещения миротворцев в Украине в прошлом году, однако большинство стран ЕС и НАТО пока не поддерживают эту инициативу. Германия готова обсудить это только с согласия России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал введение миротворцев одним из лучших способов принудить Россию к миру.

Ранее Зеленский озвучил количество в 200 тысяч миротворцев, которые необходимы для обеспечения стабильного мира в Украине.

По его словам, количество миротворцев может быть как больше, так и меньше, в зависимости от численности украинской армии.

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