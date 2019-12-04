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Лукашенко заметил признаки нового передела планеты

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Лукашенко заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права. Об этом он сказал во врея визита в Сербию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".

Лукашенко признался, что подозревает новый передел планеты.

"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - отметил Лукашенко.

Напомним, Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

Ранее Лукашенко поставил под сомнение возможный союз с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно меняет условия.

Лукашенко заявил, что каждый год Российская Федерация "подсовывает новые условия" Минску. Он добавил, что постоянные изменения условий наносят ущерб белорусской экономике.

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