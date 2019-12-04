Лукашенко помітив ознаки нового переділу планети

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Сербії заявив, що світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили", а не мирним шляхом, на підставі міжнародного права. Про це він сказав під врея візиту до Сербії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

Лукашенко зізнався, що підозрює новий переділ планети.

"Я іноді з висоти прожитих президентських років починаю думати, не почався новий переділ нашої планети. І всі ми добре знаємо, до чого це може привести", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь і РФ планують створити спільний уряд, спільні ринки нафти, газу і електроенергії і уніфіковане податкове законодавство. Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

"Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями , коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

Раніше Лукашенко поставив під сумнів можливий союз з Росією, оскільки Москва, за його словами, постійно змінює умови.

Лукашенко заявив, що кожен рік Російська Федерація "підсовує нові умови" Мінську. Він додав, що постійні зміни умов завдають шкоди білоруській економіці.