Лукашенко захотів "тотальної мобілізації" для збору врожаю. Залучать навіть школярів

Під час звернення до керівників райвиконкомів, Лукашенко заявив, що збільшення виробництва сільгоспродукції може нібито покращити економіку країни.

"Тому розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще чогось, - не приймаються. Забудьте про це", - відзначив Лукашенко.

За словами Лукашенка, Білорусі необхідно нібито "мобілізувати усіх" до збирання врожаїв, навіть школярів й студентів.

"Тому мобілізовуйте студентів, робітників, державних службовців, інших людей для того, щоб допомогти нам прибрати це все. Тому що гроші пристойні можемо заробити. Не зараз, так по весні", - заявив Лукашенко.