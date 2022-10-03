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Лукашенко захотел "тотальную мобилизацию" для сбора урожая. Привлекут даже школьников

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне завершения сельскохозяйственного года Александр Лукашенко призвал "мобилизовать всех" в Беларуси к сбору урожая. В частности, речь идет и о несовершеннолетних.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Медуза".

Во время обращения к руководителям райисполкомов Лукашенко заявил, что увеличение производства сельхозпродукции может якобы улучшить экономику страны.

"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то - не принимаются. Забудьте об этом", - отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Беларуси необходимо якобы "мобилизовать всех" для уборки урожаев, даже школьников и студентов.

"Поэтому мобилизуйте студентов, рабочих, государственных служащих, других людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так весной", - заявил Лукашенко.

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Александр ЛукашенкоБеларусь