Лукашенко захотел "тотальную мобилизацию" для сбора урожая. Привлекут даже школьников

Во время обращения к руководителям райисполкомов Лукашенко заявил, что увеличение производства сельхозпродукции может якобы улучшить экономику страны.

"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то - не принимаются. Забудьте об этом", - отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Беларуси необходимо якобы "мобилизовать всех" для уборки урожаев, даже школьников и студентов.

"Поэтому мобилизуйте студентов, рабочих, государственных служащих, других людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так весной", - заявил Лукашенко.