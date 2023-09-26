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Лукашенко заборонив запускати і виготовляти дрони в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив експлуатацію та виготовлення БПЛА фізичними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Олександра Лушканка.

В тексті указу йдеться, що ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатація та виготовлення цивільних безпілотників дозволено лише організаціям та індивідуальним підприємцям з метою їхньої професійної діяльності. 

Однак, для цього підтрібно отримати відповідний дозвіл у Департаменту авіації Міністерства транспорту та комунікацій РБ.

Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення дронів.

Загроза з Білорусі для України

З перших днів повномасштабного вторгнення Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської території до нас заходила російська техніка та війська. Тоді окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні. Крім того, РФ заявила, що розмістить у РБ свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.

 

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Олександр ЛукашенкоБілорусьдрони