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Лукашенко запретил запускать и производить дроны в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил эксплуатацию и изготовление БПЛА физическими лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Александра Лушенка.

В тексте указа говорится, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотников разрешены только организациям и индивидуальным предпринимателям с целью их профессиональной деятельности.

Однако для этого необходимо получить соответствующее разрешение у Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ.

Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление дронов.

Угроза из Беларуси для Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 г. с белорусской территории к нам заходила российская техника и войска. Тогда оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также на протяжении всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине. Кроме того, РФ заявила, что разместит в РБ свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.

 

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