Лукашенко о забастовках: 200 человек погоду не делают

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в стране. По его словам, в целом заводы в стране работают, несмотря на то, что некоторые "бродят".

Об этом сообщает БелТА.

Такое мнение Лукашенко выразил во время визита на Минский завод колесных тягачей. Он отметил, что никого заставлять работать не будут, добавив, что на предприятиях сохранялась лишняя численность.

"Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек - ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал Лукашенко.

Напомним, с 17 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку в связи с несогласием с результатами выборов, участники протеста готовы ее закончить, после решения о проведении честных выборов.

Также сообщалось, что к забастовке присоединились два крупнейших предприятия в Беларуси - Нафтан и ОАО "Беларуськалий".

Отметим, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси объявил официальные результаты голосования, на которых победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов.

При этом главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что честный подсчет голосов на некоторых участках показал ее победу с большим отрывом.