Лукашенко про страйки: 200 осіб погоду не роблять

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За словами президента Білорусі, заводи в країні працюють

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на масові страйки в країні. За його словами, в цілому заводи в країні працюють, незважаючи на те, що деякі "бродять".

Про це повідомляє БелТА.

Таку думку Лукашенко висловив під час візиту на Мінський завод колісних тягачів. Він зазначив, що нікого примушувати працювати не будуть, додавши, що на підприємствах зберігалася зайва чисельність.

"Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 (людина - ред.) погоду не роблять, по-перше. По-друге, треба розуміти, що "поганий" президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити треба з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, з 17 серпня в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк у зв'язку з незгодою з результатами виборів, учасники протесту готові її закінчити, після рішення про проведення чесних виборів.

Також повідомлялося, що до страйку приєдналися два найбільших підприємства в Білорусі - Нафтан і ВАТ "Білоруськалій".

Відзначимо, в п'ятницю, 14 серпня, Центрвиборчком Білорусі оголосив офіційні результати голосування, на яких перемогу здобув Олександр Лукашенко з 80% голосів.

При цьому головна суперниця Лукашенко Світлана Тіхановська заявила, що чесний підрахунок голосів на деяких дільницях показав її перемогу з великим відривом.