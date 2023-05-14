ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко не появился на празднике в Беларуси. СМИ сообщают о вирусе у его близких

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 14 мая 2023 11:43
Лукашенко не появился на празднике в Беларуси. СМИ сообщают о вирусе у его близких Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Самопровозглашенный глава белорусского режима Александр Лукашенко продолжает избегать появлений на публике, в частности, он не присутствовал на праздновании Дня флага и герба. СМИ пишут о неком вирусе, который уже успели диагностировать у нескольких близких Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

"Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага и герба. Его возглавил премьер-министр Роман Головченко", - пишет издание.

По данным СМИ, в кругах номенклатуры Лукашенко распространяется версия о вирусе, поразившем якобы политика вместе с его окружением.

"Еще несколько человек из окружения заболели и упали с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное", - сказал собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко.

В пользу этой версии, как пишут авторы статьи, может свидетельствовать тот факт, что 5 мая при вручении наград представителям репрессивного аппарата Лукашенко уже охрип.

"Если это грипп, могут быть осложнения, если не лечить должным образом. Мы так думаем", - добавил собеседник издания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. Кроме того, Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

Кроме того, буквально 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко
NEWS
ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции, - ISW
ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции, - ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть