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Лукашенко їде в Росію після візиту Путіна: що відомо

Фото: диктатори Володимир Путін та Олександ Лукашенко (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко зібрався їхати до Росії після нещодавнього прийому глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське пропагандистське видання "Белта".

Вказано, що Лукашенко візьме участь у "неформальній зустрічі" глав країн СНД.

"Олександр Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі. Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах", - пишуть ЗМІ.

Також відомо, що білоруський диктатор відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Нагадаємо, зовсім нещодавно, а саме 19 грудня вперше за два роки російський диктатор Володимир Путін перебував з візитом у Мінську. До того ж "в гості" в Білорусь літав і глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Втім, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі тоді, ймовірно, відмовив Путіну в прямій участі його країни у війні проти України.

Експерти схиляються до думки, що такі візити є свідченням підштовхування Лукашенка на конкретні дії у сприянні російській війні.

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Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБілорусь