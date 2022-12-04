Підштовхують Лукашенка? В МВС побачили дві мети візиту Шойгу в Білорусь

Візит глави Міноборони РФ Сергія Шойгу в Мінськ може мати дві мети. Це психологічна операція та підштовхування білоруського диктатора Олександра Лукашенка на конкретні дії у сприянні війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Я думаю, в цьому є два моменти. По-перше - це насправді психологічна операція проти України. Тому що будь-який такий візит буде викликати багато тривожностей та інших психологічних речей на території нашої країни. З іншої сторони - це підштовхування Білорусі до відповідних дій", - вважає Денисенко.

За його словами, ймовірно, між сторонами відбувалися розмови про ще більшу розконсервацію білоруських озброєнь для передачі росіянам.

"Тому що починаючи з червня місяця одним із головних постачальників зброї для Росії стала Республіка Білорусь", - зазначив Денисенко.

Втім, він звернув увагу, попри те, що росіяни збільшують своє угрупування в Білорусі, говорити про ударне угрупування і готовність повторних наступальних дій РФ з цього боку поки немає причин.

Візит Шойгу в Білорусь

Нагадаємо, вчора, 3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув з неоголошеним і раптовим візитом до Мінська.

Під час якого він підписав з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним протокол про "внесення змін до Угоди між РБ та РФ про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері".

Також російський міністр зустрівся і з самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком, під час переговорів останній заявив, що "білоруські та російські військові готуються як єдина армія, щоб відбити будь-яку агресію".

Як вважають в американському Інституті вивчення війни ISW, ймовірно, Шойгу літав у Білорусь, щоб тиснути щодо подальшої підтримки Росії у війні.

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